СКР возбудил дело на «Молос» за двухмиллионный долг

18.1.2019 | 14:45 Новости, Общество

Руководство компании не выплачивало зарплату работникам полгода.

СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Из материалов следствия следует, что руководство компании ПК «Молос» с июля по декабрь 2018 года не выплатило своим 29 работникам более 2,2 млн рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается бухгалтерская документация, назначены необходимые исследования», — пишет пресс-служба регионального ведомства.

Стоит отметить, что в 2018 году в следственное управление поступило 49 сообщений о фактах невыплаты работникам зарплаты. По обращениям было возбуждено 18 уголовных дел, три из которых направили в суд, 14 уголовных дел прекратили по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба.

В результате проведенной работы гражданам на стадии доследственной проверки возместили более 11 млн. рублей. По оконченным делам и материалам фактически в полном объеме (93,5%) возмещен ущерб на общую сумму 23 млн. рублей. На три миллиона рублей наложен арест на имущество работодателей.

ИА «Орелград»

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