Орловцам покажут самого страшного писателя

20.1.2019 | 11:00 Культура, Новости

Тематическая выставка подготовлена в областной библиотеке.

Книжная выставка «На грани жизни и сна» будет приурочена к юбилею одного из величайших американских романистов XIX века — Эдгара Аллана По. В этом году исполняется 210 лет со дня его рождения. Об этом сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Выставка пройдет с 19 по 25 января в отделе абонемента образовательных услуг.

«Эдгар Аллан По — писатель, чьи творения были отмечены печатью безграничной меланхолии, — говорят организаторы. — По известен, в первую очередь, как создатель культовых темных историй с мистическим подтекстом. Литератор, пытающийся вывести читателей за рамки тривиального мышления, в своих новеллах занимался художественным исследованием деятельности человеческого интеллекта. Прямой заслугой писателя является образование жанров детектива и психологического триллера».

На выставке будут представлены сборники наиболее известных «страшных» и мистических, а также детективных рассказов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования