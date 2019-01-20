Орловцам покажут самого страшного писателя

Тематическая выставка подготовлена в областной библиотеке.

Книжная выставка «На грани жизни и сна» будет приурочена к юбилею одного из величайших американских романистов XIX века — Эдгара Аллана По. В этом году исполняется 210 лет со дня его рождения. Об этом сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Выставка пройдет с 19 по 25 января в отделе абонемента образовательных услуг.

«Эдгар Аллан По — писатель, чьи творения были отмечены печатью безграничной меланхолии, — говорят организаторы. — По известен, в первую очередь, как создатель культовых темных историй с мистическим подтекстом. Литератор, пытающийся вывести читателей за рамки тривиального мышления, в своих новеллах занимался художественным исследованием деятельности человеческого интеллекта. Прямой заслугой писателя является образование жанров детектива и психологического триллера».

На выставке будут представлены сборники наиболее известных «страшных» и мистических, а также детективных рассказов.

ИА «Орелград»