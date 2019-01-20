Озвучены итоги проверки управления автомагистрали «Москва-Харьков»

Мероприятие провела Государственная инспекция труда.

Как сообщили в Государственной инспекции труда Орловской области. Проверка была плановой. Она прошла в ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». В результате были выявлены нарушения в сфере охраны труда.

Сообщается, что работодателем не был утвержден перечень работ, а также не установлены места для отдыха и приема пищи работникам, занятым на работах, где по условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно.

«В состав комиссии не включались представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченного по охране труда, — перечисляют в инспекции. — В материалы расследования несчастного случая не включались документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов, копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему средств индивидуальной защиты».

Кроме того, в организации не был определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. По результатам проверки казенное учреждение и должностное лицо были привлечены к административной ответственности. Начальнику ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» выдано предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»