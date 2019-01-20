Под Орлом обнаружены следы синантропных птиц

Сельхозпредприятие наказали за перья и помет.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, к административной ответственности привлечена компания «Сушпродукт». Установлено, что в складских помещениях 985 тонн зерна хранились в условиях, не обеспечивающих его безопасность и сохранность потребительских свойств.

В ведомстве уточнили, что проверка была проведена совместно с прокуратурой Шаблыкинского района. На зерне были обнаружены следы пребывания синантропных птиц – перья и помет. Синантропные птицы могут являться переносчиками различных инфекционных заболеваний, пояснили в ТУ Россельхознадзора.

«Состояние ворот не предотвращает попадания в склады и на зерно атмосферных осадков, синантропных птиц и животных, — добавили в ведомстве. — На полу имеются выбоины».

Все это проверяющие сочли нарушениями обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».