В Орловской области появятся молокопроводы

Буренки региона столкнутся с техническим прогрессом.

По словам руководителя регионального департамента сельского хозяйства Сергея Борзенкова, одним из приоритетных направлений государственной поддержки остается развитие племенного молочного животноводства. С таким заявлением чиновник выступил на выездном заседании профильного комитета облсовета народных депутатов. Подробности сообщила пресс-служба регионального парламента.

В частности, в Орловской области будет продолжено субсидирование начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2019 году на это будет выделено более 40 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, власти обещают продолжить перевод молочной отрасли на современные технологии.

«В прошлом году в рамках областной программы «Развитие молочного скотоводства» было создано 1500 модернизированных скотомест по переводу на доение в молокопровод и доильных залах, беспривязного содержания молодняка, — пояснили в облсовете. — В течение 2019-2020 годов в сельхозорганизациях и КФХ планируется завершить перевод коров на доение в молокопровод и доильные залы».

Также сообщается, что в 2018 году регион вышел на показатель 5400 кг надоя молока в среднем на одну корову. Это на 200 кг больше, чем в 2017 году.

ИА «Орелград»