В УФСИН обсудили побеги заключенных

20.1.2019 | 12:00 Новости, Общество

В ведомстве подвели итоги служебной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, с докладом о работе за 2018 год выступил начальник отдела по конвоированию полковник внутренней службы Андрей Слета. По его словам, все задачи были выполнены в полном объеме.

«Не допущено побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, нарушений законности и правопорядка, — отметил Андрей Слета. — Проводимые в течение отчетного периода мероприятия позволили более эффективно использовать силы и средства по охране конвоируемых лиц, значительно повысить качество несения службы и профессиональный уровень личного состава отдела».

Сообщается, что в 2018 году было отконвоировано 6383 осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе встречными караулами – 4197 осужденных, сквозными автодорожными караулами – 12 осужденных, плановыми автодорожными караулами – 2174 осужденных.

ИА «Орелград»

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