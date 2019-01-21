Долги по зарплате в Орловской области оказались в пять раз больше данных Росстата

Об этом сообщила Федерация независимых профсоюзов России

Долги по зарплате в Орловской области составляют 44,3 млн рублей, а не 8,3 млн рублей, как сообщал ранее Росстат. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Я могу сказать, что методики, которыми пользуется в своей работе Росстат, не учитывают многие критерии, так что разночтения действительно есть. При этом должен сказать, что у профсоюзов, в отличие от Росстата, нет задачи вести сплошное наблюдение — мы отслеживаем именно «горячие точки» и обращаем на них внимание правительства и объединений работодателей», — сказал Шмаков «Российской газете».

Он привел в пример еще два региона. В Чувашии профсоюзы насчитали задолженность по зарплате в размере 29,6 млн рублей, хотя Росстат сообщал о 12,2 млн рублей. На Сахалине работодатели должны сотрудникам 11,2 млн рублей, а чиновники заявляли, что задолженности в принципе нет.

ИА «Орелград»