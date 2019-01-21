Мэр Орла не смог расплатиться картой в трамвае

Валидатор не прочитал банковскую карту, хотя с 1 февраля такую возможность расплачиваться должны иметь все горожане

Мэр Орла Василий Новиков прокатился в трамвае и попробовал оплатить проезд банковской картой, но у него не получилось, сообщает «Орловское информбюро». Валидатор не прочитал карту.

Напомним, с 1 февраля стоимость проезда в орловском транспорте повысится до 20 рублей при наличном расчете. Проезд за «безнал» обойдется в 17 рублей. Как показала мэрская проверка, валидаторы читают только социальные проездные. К внедрению безналичной оплаты они не готовы.

«Решение горсоветом было принято, и я не хотел бы, чтобы сроки нарушались, я хотел бы, чтобы мы выполнили четко поставленные задачи», — сказал Новиков.

ИА «Орелград»