«Орелстрой» поможет провести зимний полумарафон

21.1.2019 | 11:51 Новости, Спорт

Мероприятие состоится 3 февраля

В Орле при поддержке компаний «Орелстрой» и «Сбербанк» пройдет первый зимний полумарафон, сообщили в пресс-службе «Орелстроя».

Мероприятие состоится 3 февраля в легкоатлетическом манеже. Все желающие смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 км и 21 км – последняя как раз и является полумарафонской. По меркам орловского манежа это 105 кругов по 200 метров.

Адрес манежа – г. Орел, ул. Матросова, 5. Регистрация участников начнется в 9:00, а забег стартует в 10:00.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования