«Орелстрой» поможет провести зимний полумарафон

Мероприятие состоится 3 февраля

В Орле при поддержке компаний «Орелстрой» и «Сбербанк» пройдет первый зимний полумарафон, сообщили в пресс-службе «Орелстроя».

Мероприятие состоится 3 февраля в легкоатлетическом манеже. Все желающие смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 км и 21 км – последняя как раз и является полумарафонской. По меркам орловского манежа это 105 кругов по 200 метров.

Адрес манежа – г. Орел, ул. Матросова, 5. Регистрация участников начнется в 9:00, а забег стартует в 10:00.

ИА «Орелград»