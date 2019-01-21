Стало известно о 10 погибших на производстве в Орле

Облсовет обсудил ситуацию с производственным травматизмом.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, вопрос о состоянии производственного травматизма в 2018 году был обсужден на заседании профильного комитета. Перед депутатами облсовета выступили руководитель департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин, а также представители инспекции труда, Фонда социального страхования, Роспотребнадзора и центра охраны труда.

Согласно озвученной информации, общий уровень производственного травматизма в Орловской области за последние 4 года уменьшился почти в 1,7 раза. Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника увеличились в 1,2 раза.

«Вместе с тем, по данным Государственной инспекции труда, в результате несчастных случаев на производстве в 2018 году погибло 10 работников, 23 получили тяжелые травмы, — отметили в облсовете. — Основными причинами несчастных случаев являются неудовлетворительная организация производства работ и нарушения правил дорожного движения. Последнее тоже относится к разряду производственного травматизма, если человек пострадал по дороге на работу или с нее».

Добавим, что в нашем регионе действует программа «Улучшение условий и охраны труда». В 2018 году на ее реализацию из Фонда социального страхования было израсходовано 33 млн рублей, из областного бюджета — 300 тысяч. Деньги были направлены на проведение медицинских осмотров сотрудников, занятых на работах с вредным или опасным производством, а также на проведение специальной оценки условий труда.

ИА «Орелград»