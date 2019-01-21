В Ливнах за «перебросы» задержали двоих мужчин

Молодые люди пытались передать заключенным запрещенные предметы.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН России, двое молодых людей были привлечены к административной ответственности. Их наказали за попытку доставить на территорию исправительной колонии строгого режима запрещенных законом предметов. Они заплатят штрафы в размере 3 и 4 тысячи рублей.

Задержали нарушителей еще 13 января. Сначала на прилегающей к колонии режимной территории был задержан гражданин, пытавшийся перебросить через ограждение сверток, обмотанный красной тканью. В нем находились два сотовых телефона, две аккумуляторных батареи и одна сим-карта сотовой связи.

Спустя час в тот же день в районе участка №1 внешней запретной зоны учреждения был задержан еще один гражданин Он также пытался перебросить в колонию сверток с двумя мобильниками и двумя аккумуляторными батареями.

«На место совершения перебросов в обоих случаях выдвигались резервные группы караула отдела охраны учреждения, которые и задержали граждан, — пояснили в УФСИН. — К месту происшествий были вызваны оперативные группы межрайонного отделения МВД России «Ливенский».

ИА «Орелград»