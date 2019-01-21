В мэрии рассказали, что не понравилось ГИБДД на мосту «Дружба»

Все маршрутки, которые шли через него, пустили через Красный мост.

В администрации Орла пояснили, какие претензии ГИБДД предъявила к состоянию моста «Дружба». Напомним, сегодня утром его закрыли для движения общественного транспорта.

Помимо плохого состояния дорожного покрытия, в ГИБДД указали на повреждение бетонных блоков, ограждающих проезжую часть от закрытой на ремонт. Разделяющие встречные полосы столбики были грязные, а по бокам от проезжей части лежал снег и лед, затрудняющий движение автомобилей.

Подрядчику – ООО «Региональные газораспределительные сети» — предстоит устранить нарушения в ближайшее время. Тогда через мост «Дружба» вновь будут ходить маршрутки.

Сейчас автобусы №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и №25 «ул. Ливенская — школа №50» идут через улицу 3-ю Курскую на Московскую и через Красный мост выезжают к 1-й Посадской. Маршрут №6 «ул Алроса – ул. Силикатная» также пущен через Красный мост.

ИА «Орелград»