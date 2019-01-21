В Нарышкино при пожаре пострадала женщина

21.1.2019 | 9:59 Новости, Происшествия

Ее госпитализировали в областную больницу

При пожаре в поселке Нарышкино Орловской области пострадала 45-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел вечером 19 января. Сигнал о происшествии поступил в 21:02. Пожар возник на первом этаже жилого дома, была угроза распространения на второй этаж и соседние гараж и дом. Их удалось спасти от огня.

«В результате пожара на первом этаже выгорели изнутри помещения двух комнат на общей площади 25 квадратных метров и помещение прихожей на площади десять квадратных метров, второй этаж полностью закопчен», — сказали в МЧС.

Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу. Причины пожара выясняются.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования