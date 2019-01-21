В Нарышкино при пожаре пострадала женщина

Ее госпитализировали в областную больницу

При пожаре в поселке Нарышкино Орловской области пострадала 45-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел вечером 19 января. Сигнал о происшествии поступил в 21:02. Пожар возник на первом этаже жилого дома, была угроза распространения на второй этаж и соседние гараж и дом. Их удалось спасти от огня.

«В результате пожара на первом этаже выгорели изнутри помещения двух комнат на общей площади 25 квадратных метров и помещение прихожей на площади десять квадратных метров, второй этаж полностью закопчен», — сказали в МЧС.

Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу. Причины пожара выясняются.

ИА «Орелград»