В Нарышкино при пожаре пострадала женщина

Ее госпитализировали в областную больницу
При пожаре в поселке Нарышкино Орловской области пострадала 45-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Инцидент произошел вечером 19 января. Сигнал о происшествии поступил в 21:02. Пожар возник на первом этаже жилого дома, была угроза распространения на второй этаж и соседние гараж и дом. Их удалось спасти от огня.
«В результате пожара на первом этаже выгорели изнутри помещения двух комнат на общей площади 25 квадратных метров и помещение прихожей на площади десять квадратных метров, второй этаж полностью закопчен», — сказали в МЧС.
Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу. Причины пожара выясняются.
ИА «Орелград»