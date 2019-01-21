В Орле нашли простой способ сократить преступность

Утверждена целевая муниципальная программа.

Администрация областного центра утвердила программу «Профилактика правонарушений в городе Орле на 2019 год». Ее цель: совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города. В частности, она ставит своей задачей создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка.

Программой предусмотрено сокращение на 3 процента количества преступлений, совершенных в общественных местах, и преступлений, совершенных несовершеннолетними. Кроме того, планируется увеличение на 5 процентов количества членов добровольных формирований, участвующих в обеспечении общественного порядка.

Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета, выделяемых на текущую деятельность исполнителей мероприятий программы. Считается, что ее выполнение позволит стабилизировать криминогенную обстановку на территории города.

«В условиях сложной экономической обстановки, изменения системы ценностей и приоритетов проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту, — говорится в пояснительной записке к программе. — Реализованная в 2018 году программа позволила достичь определенных результатов в сфере профилактики правонарушений».

Так, за 11 месяцев 2018 года общее количество преступлений, совершенных подростками, снизилось на 29,3 процента и составило 58. Количество особо тяжких преступлений сократилось на 21,7 процента, совершенных против личности — на 2 процента, связанных с незаконным оборотом наркотических средств — на 8,9 процента.

Кроме того, на 6,4 процента сократился удельный вид преступлений, совершенных в нетрезвом виде. Ранее судимыми лицами совершено 854 преступления против 873 за аналогичный период 2017 года. Вместе с тем, отмечается в программе, преступления против собственности носят распространенный характер. Их удельный вес составляет 69,2 процента.

ИА «Орелград»