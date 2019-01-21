В Орле отметят 100-летие начала геноцида казачества

Во всех храмах Орловской епархии помянут погибших казаков.

Как пояснили в Орловской митрополии РПЦ, 24 января во всех храмах региона по окончании литургии будет совершено заупокойное поминовение казаков, священнослужителей, женщин и детей, погибших в годы геноцида. Кроме того, на могиле генерала Ермолова в Свято-Троицком храме Орла будет совершена лития.

24 января 2019 года исполнится 100 лет со дня издания Оргбюро ЦК РКП(б) «Циркулярного письма ЦК об отношении к казакам». Оно положило начало страшному и кровопролитному периоду.

«Расказачивание проводилось большевиками в ходе Гражданской войны и сопровождалось массовым террором и репрессиями против казачества как социальной и культурной общности, массовыми расстрелами, захватом заложников, сожжением станиц, разорением имущества, — говорят в митрополии. — В итоге оно вылилось в массовый красный террор и репрессии против казаков, священнослужителей и крепких крестьян».

Ежегодно 24 января казаки посещают храмы и молятся о своих убитых предках.

ИА «Орелград»