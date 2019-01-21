В Орле при сбивании сосулек проломили крышу МКД?

Жильцы дома №1 по Детскому переулку пожаловались на свою УК.

Как пояснили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, коллективное обращение граждан поступило в адрес первого вице-спикера Михаила Вдовина.

По версии жильцов, еще в конце 2018 года они попросили свою управляющую компанию сбить на свисающие с крыши дома сосульки. 3 января кровля была расчищена.

«Однако через несколько часов после завершения работ собственники, проживающие на верхних этажах дома, обнаружили подтеки на потолках и стенах, — говорят в региональном парламенте. — Спустя сутки ситуация усугубилась — сыро стало и в подъездах. Повторное обращение в управляющую компанию, теперь уже с просьбой починить кровлю, результатов не дали».

Вице-спикер побывал на месте, однако общее собрание с участием собственников жилья, представителей УК и областной жилищной инспекции ни к чему не привело.

«Главный инженер управляющей компании дал понять, что ремонта горожанам в ближайшее время ждать не стоит, — утверждают в облсовете. — По его словам, на доме 1966 года постройки плохая кровля, которая латается ежегодно. Он посоветовал жителям открыть специальный счет для сбора средств на капитальный ремонт крыши. До этого работники ЖЭУ будут только счищать лед и сбивать сосульки».

Михаил Вдовин призвал жилищную инспекцию выписать предписание УК, которая «не желает вовремя устранять недостатки».

ИА «Орелград»