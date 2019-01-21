В Орле с точностью до человека подсчитали избирателей

21.1.2019 | 11:33 Новости, Политика

Облизбирком обнародовал важные данные о жителях региона.

В Орловской области установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 января 2019 года. Она составила 632 тысячи 3 человека.

Как пояснили в Избирательной комиссии региона, численность была установлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«По муниципальным районам и городским округам самая высокая численность избирателей в городе Орле — 254 тысяч 248 человек, самая низкая в Корсаковском районе — 3 тысячи 574 человека, — уточнили в облизбиркоме.

Сведения размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области в разделе «Численность избирателей».

ИА «Орелград»

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