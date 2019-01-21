В Орле женщина на ватрушке влетела в столб

С места происшествия пострадавшую доставили в больницу.

Несчастный случай произошел накануне, 20 января, в районе Центральной спасательной станции. Как следует из видео, опубликованном изданием «Орловские новости», женщина на ватрушке с большой скоростью врезается в фонарный столб. Удар оказался сильным, поскольку пострадавшая еще несколько минут просто лежит на снегу без движения.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Стоит отметить, что ежегодно зимние горки в районе Детского парка и для экстремалов в районе спасательной станции становятся излюбленными местами у горожан. Однако до сих пор остаются необорудованными.

ИА «Орелград»