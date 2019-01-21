В Орловской области 13 депутатов досрочно лишены полномочий

Мандатов они лишились и-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идет о депутатах органов местного самоуправления Покровского района. Их уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

В надзорном ведомстве пояснили, что 13 депутатов Покровского поселкового Совета и Даниловского сельсовета в установленный срок не предоставили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год.

«Указанное свидетельствует о нарушении названными должностными лицами требований законодательства о противодействии коррупции, — считают в прокуратуре. — В связи с этим прокурор района внес представления об устранении выявленных нарушений законодательства председателям представительных органов местного самоуправления».

В результате были досрочно прекращены полномочия 13 депутатов. Отметим, что это не первый подобный случай. В прокуратуре уточнили, что в 2018 году по актам реагирования прокуратуры Покровского района за аналогичные нарушения были досрочно прекращены полномочия 21 депутата.

ИА «Орелград»