Цены на такси в Орле назвали завышенными

22.1.2019 | 9:36 Новости, Общество

Стали известны результаты работы специализированной «горячей линии».

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало итоги работы «горячей линии», которая была проведена совместно с консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области.

Специалисты отвечали на вопросы в период с 26 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. «Горячая линия» была специализированной. Ее по святили вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга.

По данным Роспотребнадзора, консультации получили 13 человек. Обратившихся назвали волнующие их проблемы, в частности, завышение цены на услуги такси, длительное ожидание подачи машины по указанному в заказе адресу, грубое и некорректное поведение водителей, а также оказание услуги ненадлежащего качества — высадка пассажиров не по указанному в заказе адресу.

Кроме того, звонивших интересовал порядок предъявления претензий к перевозчику. По всем вопросам обратившиеся получили разъяснения о порядке действий в конкретных ситуациях, заверили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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