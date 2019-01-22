Цены на такси в Орле назвали завышенными

Стали известны результаты работы специализированной «горячей линии».

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало итоги работы «горячей линии», которая была проведена совместно с консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области.

Специалисты отвечали на вопросы в период с 26 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. «Горячая линия» была специализированной. Ее по святили вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга.

По данным Роспотребнадзора, консультации получили 13 человек. Обратившихся назвали волнующие их проблемы, в частности, завышение цены на услуги такси, длительное ожидание подачи машины по указанному в заказе адресу, грубое и некорректное поведение водителей, а также оказание услуги ненадлежащего качества — высадка пассажиров не по указанному в заказе адресу.

Кроме того, звонивших интересовал порядок предъявления претензий к перевозчику. По всем вопросам обратившиеся получили разъяснения о порядке действий в конкретных ситуациях, заверили в ведомстве.

ИА «Орелград»