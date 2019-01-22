Дело предложившей «описать труп» орловской участковой снова ушло в суд

Наталью Башкатову снова обвинили в халатности

Дело экс-участковой Натальи Башкатовой, которая пообещала орловчанке Яне Савчук «описать ее труп», когда ее убьют, снова передали в суд, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката потерпевших Сергея Локтева.

«Башкатова видела, как мужчина в присутствии полицейских и прохожих выражался нецензурными словами, проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в квартире сожительницы. На это участковый ответила «Ломайте, ломайте, идите» и, стремясь побыстрее покинуть место конфликта, открыто выразила свое желание словами «Дайте нам уехать», — рассказал Локтев.

Предварительное слушание состоится сегодня, 22 января, в 11 часов в Советском районном суде Орла. Башкатова обвиняется в халатности.

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В ведении Натальи Башкатовой находился Огородный переулок, где 17 ноября 2016 года произошло убийство Яны Савчук. Ее забил ногами бывший возлюбленный Андрей Бочков, вытащив даму сердца из салона автомобиля. От полученных травм она умерла на следующий день в больнице.

Дело получило широкий резонанс именно из-за Натальи Башкатовой — в Сети появилась аудиозапись ее разговора с Яной Савчук за часы до трагедии. Она предложила несчастной орловчанке «выехать и описать ее труп» вместо помощи. Бывшая полицейская до сих пор не признает вины.

Во время следствия Наталья Башкатова заявляла о незаконности возбужденного уголовного дела о халатности «в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ». Участковая утверждала, что добросовестно исполняла свои обязанности. Из полиции ее уволили после начала разбирательства. В УМВД также заявляли о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности ряд начальников Башкатовой.

В 2014 году Наталья Башкатова победила во внутреннем конкурсе УМВД России по Орловской области «Лучший по профессии» в номинации среди участковых.

Обвиненный в убийстве Яны Савчук Андрей Бочков получил 13 лет тюрьмы. Во время оглашения приговора 5 мая Бочков попытался покинуть клетку, в которой содержался. Его остановили конвоиры. На Бочкова завели второе уголовное дело за попытку побега.

В июне 2018 года суд вернул дело Башкатовой в прокуратуру. Там сочли, что участковая совершила более тяжелое преступление, чем посчитала прокуратура.

ИА «Орелград»