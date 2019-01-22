Работников орловского МУП оставили без зарплаты

Права сотрудников защитила прокуратура региона.

Речь идет о муниципальном унитарном предприятии «Благоустройство города Болхова», 30 работникам которого своевременно не была выплачена заработная плата. В результате перед ними образовалась задолженность в размере более 500 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, директору предприятия было внесено представление. Только после этого задолженность была полностью погашена.

Однако неприятности для работодателя на этом не закончились. В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Прокуратура направила его на рассмотрение в Государственную инспекцию труда.

ИА «Орелград»