Работников орловского МУП оставили без зарплаты

22.1.2019 | 9:37 Новости, Общество

Права сотрудников защитила прокуратура региона.

Речь идет о муниципальном унитарном предприятии «Благоустройство города Болхова», 30 работникам которого своевременно не была выплачена заработная плата. В результате перед ними образовалась задолженность в размере более 500 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, директору предприятия было внесено представление. Только после этого задолженность была полностью погашена.

Однако неприятности для работодателя на этом не закончились. В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Прокуратура направила его на рассмотрение в Государственную инспекцию труда.

ИА «Орелград»

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