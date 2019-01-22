Торговка водкой «отбила» штраф новыми продажами

22.1.2019 | 14:00 Новости, Общество

Жительница Орла осуждена за повторное преступление.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Северного районного суда в отношении жительницы Орла. Она признана виновной по ст. 171.4 УК РФ (неоднократная незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области. Женщина оказалась неисправимой. Ранее ее поймали на торговле водкой. Она является физлицом, а физлицам запрещено продавать алкоголь. Торговку наказали административным штрафом в сумме 1500 рублей.

«Зная, что за повторную незаконную розничную продажу физическим лицом алкогольной продукции предусмотрена уголовная ответственность, действуя в целях получения прибыли, она снова осуществила продажу алкоголя», — сообщили в прокуратуре.

На сей раз на женщину завели уголовное дело. Она признала вину и раскаялась. Ее наказали уголовным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования