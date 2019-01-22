Торговка водкой «отбила» штраф новыми продажами

Жительница Орла осуждена за повторное преступление.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Северного районного суда в отношении жительницы Орла. Она признана виновной по ст. 171.4 УК РФ (неоднократная незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области. Женщина оказалась неисправимой. Ранее ее поймали на торговле водкой. Она является физлицом, а физлицам запрещено продавать алкоголь. Торговку наказали административным штрафом в сумме 1500 рублей.

«Зная, что за повторную незаконную розничную продажу физическим лицом алкогольной продукции предусмотрена уголовная ответственность, действуя в целях получения прибыли, она снова осуществила продажу алкоголя», — сообщили в прокуратуре.

На сей раз на женщину завели уголовное дело. Она признала вину и раскаялась. Ее наказали уголовным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»