В Орле объяснили, почему коррупцию не удается победить

Основные причины были озвучены на заседании аудиторов.

В Орле состоялось заседание совета, в котором приняли участие представители 27 контрольно-счетных органов Орловской области и прокуратуры. Об этом сообщили в аппарате региональной Контрольно-счетной палаты. Заседание прошло под председательством главы КСП Ивана Левина, который выступил с основным докладом.

В частности, он рассказал об «основных направлениях деятельности контрольно-счетных органов, поставленных Счетной палатой Российской Федерации в рамках осуществления стратегического аудита». Один из вопросов коснулся борьбы с коррупцией.

«Надо сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего, создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности, — отметил Иван Левин.

По его мнению, существуют некоторые проблемы, на которых надо сосредоточиться. Прежде всего, это недостаточная точность прогнозирования показателей, принимаемых при расчете доходов бюджетов различных уровней, и отсутствие утвержденной методики проведения прогнозных расчетов доходов бюджета.

Вторая из названных причин — отсутствие «полноценной приоритезации мероприятий государственных программ, оптимизации расходов и выявления резервов по мероприятиям». Третья — отсутствие комплексного анализа реализации указов президента РФ от 7 мая 2012 года за счет всех источников финансирования по субъектам Российской Федерации, оценки необходимых затрат на реализацию указов и эффективности использования этих средств.

Теперь это будет относиться к майскому указу 2018 года, отметил главный аудитор региона. Среди других проблем были названы «недостаточное качество управления государственными финансами со стороны главных администраторов бюджетных средств» и «неуклонный рост объема дебиторской задолженности федеральных органов исполнительной власти и других участников бюджетного процесса».

Так, в 2017 году дебиторская задолженность органов исполнительной власти в целом по стране составила 5 трлн 836 млрд рублей. Это означает, что услуги и работы были оплачены, но результат еще не получен, то есть, не поставлена продукция и не оказаны услуги. Отмечается и рост долговой нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации. В Орловской области, напомним, долг находится практически на предельном уровне.

«Системное решение этих задач в тесном взаимодействии с законодательными и исполнительными органами власти должно стать главным содержанием деятельности Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», — подытожил Иван Левин.

ИА «Орелград»