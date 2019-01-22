В Орле под надзор возьмут придорожные кафе

22.1.2019 | 12:16 Новости, Общество

Утверждены новые правила госнадзора за придорожной инфраструктурой

Правительство Орловской области утвердило порядок, регламентирующий организацию и осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Ответственным за исполнение постановления назначен Николай Злобин, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры. Полномочия по проведению проверок возложены на областное управление по государственному строительному надзору.

Как следует из документа, предметом проверок станет соблюдение требований к порядку использования полос отвода и придорожных полос автодорог. Под надзор , в том числе, попадут придорожные объекты капитального строительства — дорожного сервиса, рекламные конструкции, инженерные коммуникации, подъезды, съезды, примыкания и иные объекты, размещаемые в полосе отвода и придорожных полосах.

Проверяющие также возьмут под надзор соблюдение требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса, а также объектов другого функционального назначения к автомобильным дорогам.

ИА «Орелград»

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