В Орле зарегистрирован всплеск заболеваемости педикулезом и гепатитом

Обнародованы данные статистики об инфекционных заболеваниях.

Оперативные сведения со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора обнародовал Орелстат. Сообщается, что в декабре 2018 года в Орловской области было зарегистрировано по два случая заболевания острыми гепатитами А и С и один случай острого гепатита В. По сравнению с декабрем 2017 года уровень заболеваемости вырос в 5 раз.

Среди социально значимых заболеваний первую строчку занимает педикулез. На декабрь минувшего года пришлось 22 зарегистрированных случая. По сравнению с декабрем 2017 года уровень заболеваемости вырос в 3,7 раза.

Кроме того, в регионе за последний месяц 2018 года было выявлено 18 новых случаев туберкулеза. Рост по сравнению с предшествующим годом составил 1,6 раза.

ИА «Орелград»