Ямы на «Дружбе» пообещали залатать к 1 февраля

Камеру на мосту повесят к 1 февраля.

На рабочем совещании 22 января первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин заверил, что до 1 февраля ямочный ремонт на «Дружбе» выполнят. Договор на проведение работ мэрия заключила с ГУП ОО «Дорожная служба».

Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что предписания УГИБДД указывают на то, что подрядчик не позаботился о безопасности дорожного движения на мосту, в частности — общественного транспорта.

«Начальнику управления горхозяйства Николаю Ванифатову поручили принять к ООО «РГС» соответствующие санкции, а также понудить в ближайшие сроки принять меры по возобновлению движения общественного транспорта по мосту «Дружба»», — пишет пресс-служба горадминистрации.

Контроль за ходом работ поможет вести видеокамера, которую установят на мосту до 1 февраля.

Напомним, с 10 часов 21 января автобусы №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет проезжать по ул. 3-й Курской, Новосильскому пер., ул. Московской, Красному мосту, ул. Гостиной, ул. Комсомольской; маршрут №6 «ул. Алроса — ул. Силикатная» будет проезжать по ул. Комсомольской, ул. Гостиной, Красному мосту, ул. Московской.

ИА «Орелград»