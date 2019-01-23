Орловцам пришлось вернуть 73 млн рублей за свет

23.1.2019 | 12:10 Новости, Общество

Энергосбыт через судебных приставов взыскал долги с населения.

Как сообщает пресс-служба «Орловского энергосбыта», в 2018 году в рамках взаимодействия со службой судебных приставов в Орловской области с должников за электроэнергию удалось взыскать 73 млн рублей. Из них 65,2 миллиона приходятся на юридических лиц, 7,8 млн рублей — на граждан.

«На рассмотрении у приставов находится свыше 600 исполнительных производств по долгам за электроэнергию на 64,4 млн рублей, — отметили в компании. — Принудительное взыскание долгов начинается в случае, когда гражданин своевременно не выполняет решение суда по оплате имеющейся у него задолженности».

В частности, приставы имеют право удерживать до 50 процентов начислений из зарплаты должника или наложить арест в размере долга на его счета. Также применяется механизм запрета выезда за границу, если задолженность превышает 30 тысяч рублей. Кстати, из-за долгов перед «Орловским энергосбытом» выезд за рубеж запрещен 15 гражданам.

ИА «Орелград»

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