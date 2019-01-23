Под Орлом МФО наказали за привлечение коллектора

Необычное дело рассмотрел суд Болховского района.

Как сообщили в Болховском районном суде, дело об административном правонарушении было возбуждено по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ (совершение кредитором действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц).

Фигурантом дела стала микрокредитная компания. Суд установил, что жительница Болховского района взяла небольшой «быстрый» заем. В августе 2018 года микрокредитная компания «осуществило взаимодействие с третьим лицом без согласия заемщика на такое взаимодействие».

Иными словами, фирма обратилась к коллектору и передала ему сведения о своей клиентке, чтобы тот «выбил» долг. Тем самым были нарушены требования Федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности…»

Микрокредитную компанию признали виновной в совершении административного правонарушения и наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»