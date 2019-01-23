Под Орлом за день исчезли семь ворот

Дело о необычной краже рассмотрели в Нарышкино.

Как сообщили в Урицком районном суде, виновным в совершении преступления был признан 37-летний житель Орла. Мужчина женат, у него есть двое детей. Однако семьянин оказался не примерным.

Как следует из приговора, в один из дней 8 июня 2018 года он приехал в деревню Селихово. При помощи привезенных с собой инструментов он демонтировал семь металлических ворот со зданий зернохранилища и молочной фермы.

Ворота погрузил в автомобиль и увез, причинив потерпевшей сельхозорганизации ущерб на сумму более 363 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел наличие малолетних детей, добровольное возмещение ущерба и активное способствование расследованию преступления.

Орловец был наказан 1 годом лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»