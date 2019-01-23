В Орле нашли 548 тонн нелегального зерна

Компания «Лак-Ойл» наказана за нарушение требования техрегламента.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, проверка была проведена совместно с прокуратурой Железнодорожного района города Орла.

Претензии возникли к компании «Лак-Ойл». Проверяющие вскрыли факт выпуска в обращение 548 тонн зерна для пищевых и кормовых целей без оформления декларации о соответствии и протоколов испытаний. Эти документы подтверждают безопасность товара.

Если зерно не прошло необходимые процедуры оценки, то оно автоматически признается опасным для жизни и здоровья человека и животных. Кроме того, отсутствие документации может вводить в заблуждение потребителей.

«Тем самым были нарушены обязательные требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — По выявленным нарушениям вынесено постановление о привлечении «Лак-Ойл» к административной ответственности в виде штрафа».

ИА «Орелград»