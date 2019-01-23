В Орле назвали количество недовольных своей жизнью

В Роспотребнадзор перечислили самые популярные в 2018 году жалобы.

В 2018 году в управление Роспотребнадзора по Орловской области и его территориальные отделы поступило 5029 обращений. Это на 2,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На каждые 10 тысяч жителей нашего региона в среднем пришлось по 67,3 обращения.

Отмечено, что 60 процентов жало было связано с нарушениями прав потребителей, 39,9 процента – вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения составили. Лишь 0,1 процента составили обращения по прочим вопросам.

В области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 28,9 процента обращений было связано с условиями проживания в жилых помещениях, 17 процентов — с содержанием территории городских и сельских поселений, 8,3 процента — с питьевой водой и питьевым водоснабжением, 8,6 процента — с качеством пищевых продуктов, 6,4 процента — с атмосферным воздухом в городских и сельских поселениях.

В сфере защиты прав потребителей 56,8 процентов жалоб были вызваны приобретением товаров ненадлежащего качества, по 10,6 процента — оказанием жилищно-коммунальных и бытовых услуг. На связистов пожаловались 6,7 процента обратившихся орловцев, на финансистов — 5,3 процента, на медиков – 2 процента.

ИА «Орелград»