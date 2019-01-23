В Орле о ЕГЭ поговорили по-французски

23.1.2019 | 10:50 Новости, Общество

Необычный вебинар провел глава предметной комиссии по французскому языку.

Вебинар прошел на базе Регионального центра оценки качества образования. Его провел председатель предметной комиссии по французскому языку, кандидат педагогических наук, доцент кафедры романской филологии ОГУ Алексей Чечиль.

Как сообщили в Центре, он акцентировал внимание слушателей на результатах прошедшей экзаменационной кампании в Орловской области и в целом по России. Наш регион в прошедшем году отметился стабильностью: минимальный балл составил 51, максимальный — 93.

В ходе вебинара слушателям дали разъяснения по подготовке к экзаменам по таким по разделам как «Аудирование», «Чтение», «Лексика и грамматика» и «Письмо». Чечиль также обратил внимание присутствующих на использование информационных ресурсов при подготовке обучающихся к ЕГЭ по французскому языку.

«Мы используем любую возможность, чтобы оказать посильную помощь педагогам в подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. Вебинары в прошлом году получили положительную оценку среди педагогического сообщества. В этом году предлагаем педагогическому сообществу вебинары по образовательным предметам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ», — прокомментировал директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов.

ИА «Орелград»

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