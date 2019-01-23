В Орле расскажут о больших планах

Увлекательные мероприятия подготовила областная библиотека.

Орловская областная библиотека имени Бунина сообщила о том, что 30 января в 12.00 совместно будет проведена встреча со студенческой молодежью «Год театра: от книги к спектаклю». В ней примут участие представители местных театров.

«13 декабря 2018 года по всей стране прошли мероприятия открытия Года театра в России, — напомнили в библиотеке. — У всех учреждений, особенно учреждений культуры, на этот год большие планы».

Так, в течение всего года будут работать книжные выставки «Театр — это сказка, театр — это чудо!», «Волшебный мир кулис» и «Весь мир — театр». Что касается встречи, то на ней студентам расскажут о премьерах спектаклей, о гастрольных планах и гостях орловских сцен, о встречах с актерами, режиссерами, писателями и критиками и многом другом.

« Влюбить читателей в литературу, поэзию, помочь сформировать художественный вкус, содействовать развитию творческих способностей, привить потребность в познании прекрасного — вот задачи, которые продолжит решать Орловская областная библиотека имени Бунина через взаимодействие с театрами региона в Год театра», — подчеркнули организаторы.

ИА «Орелград»