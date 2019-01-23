В Орле застройщиков разделят по категориям риска и классам опасности

23.1.2019 | 10:35 Новости, Общество

Утверждены правила контроля за строителями.

Порядок организации и осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости утвердило правительство Орловской области. Документ устанавливает правила надзора в данной сфере.

В частности, к застройщикам будет применяться риск-ориентированный подход. Постановлением установлены и критерии отнесения объектов к определенной категории риска или определенному классу опасности.

Например, категория « Значительный риск» будет присваиваться в случае, если юридическое лицо или его должностные лица были подвергнуты административному наказанию по частям 1, 4 статьи 14.28, части 4 статьи 19.5 КоАП РФ.

Аналогичным основанием будет считаться наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 90 дней.

Категория «Низкий риск» положена за привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство многоквартирных домов при помощи счетов эскроу.

ИА «Орелград»

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