Городские чиновники не против вернуть себе градостроительные полномочия

Депутат Косогов удивлен

Комитет по строительству городского совета заслушал чиновников и юристов по инициативе депутата Евгения Косогова. С точки зрения буквы закона, как его читает Косогов, полномочия по градостроительству были отняты у Орла незаконно. Юристы отметили, что попытки опротестовать подобные решения в конституционном суде потерпели неудачу.

Представитель администрации сообщил, что полномочия были отняты для удобства создания генпланов в разных районах области, проведения различных операций с землей при обустройстве дорог. Однако ответа о том, при чем тут полномочия города, не последовало.

Особым явлением стала позиция чиновников городской администрации. Замглавы администрации Николай Ванифатов, например, сказал, что его личное мнение заключается в том, что полномочия по ФЗ-131 должны быть у города, а его коллега заявил, что некоторые полномочия, отнятые у города, выполняются не совсем должным образом.

По итогу было решено написать обращение губернатору Орловской области Андрею Клычкову с просьбой вернуть полномочия. Напомним, что один раз он уже подобную просьбу отверг.

ИА «Орелград»