Космонавт Савицкая придумала название для улицы в Орле

Соответствующее предложение пришло на имя губернатора.

Имя Альберта Иванова может появиться на картах Орла. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов. На заседании профильного комитета была озвучена инициатива присвоить имя почетного гражданина Орла скверу между ЦУМом и Красным мостом.

Кроме того, предложение увековечить имя Альберта Иванова в названии орловской улицы прислала на имя губернатора депутат Государственной Думы России космонавт Светлана Савицкая.

Еще одна инициатива исходит от коллектива лицея №22. Педработники предложили присвоить имя Иванова своему учебному заведению. Напомним, что руководитель Орловского землячества в Москве Альберт Иванов скончался в прошлом году.

«В 1959 году А.П. Иванов возглавил в Орле опорный пункт Академии коммунального хозяйства и стал инициатором Всероссийского движения за научно-технический прогресс в ЖКХ. В этом же году его избирают депутатом городского Совета и поручают выполнить первый депутатский наказ — благоустроить запущенные в то время окраины города — Веселую слободу, Лужки, Рабочий городок и др. Стали улучшаться дороги, полным ходом проводилась газификация, получил развитие городской транспорт, улучшалась система водоснабжения и очистки города.

В период работы Иванова первым секретарем Орловского горкома КПСС быстрыми темпами строилось жилье, появилась знаменитая на всю страну «орловская непрерывка», новые Дворцы культуры — сталепрокатного завода, строителей, завода дорожных машин и др., вводятся в строй новый драмтеатр им. И.С. Тургенева, киноконцертный зал «Юбилейный», кинотеатр «Современник» и другие объекты», — говорится в сообщении горсовета.

ИА «Орелград»