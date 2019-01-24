Нерушев назвал координационный совет по предпринимательству бесполезным

Коллеги-депутаты молчаливо согласились с ним

На заседании комитета горсовета по экономической политике и предпринимательству обсуждался вопрос поддержки малого бизнеса. Депутаты заслушали ответственных лиц и чиновников.

Воодушевления от докладов не прибавилось, и, как отметил председатель комитета Владимир Бутусов, из года в год произносятся одни и те же речи и постулаты.

Депутат Тимур Нерушев сообщил, что считает координационный совет бесполезным органом, который ни на что не влияет.

«Скатывается это все к одному – у нас нет денег, выделите нам деньги. Инвестиционный климат, среду для развития предпринимательства мы не развиваем и даже не пробуем», — сказал Нерушев

Бутусов, как предприниматель, вышел из него и сам Нерушев тоже собирается выйти, так как это «пустая трата времени». Глава комитета пояснил, что покинул совет, потому что попытки получить ответы или повлиять на процессы ни к чему не привели.

ИА «Орелград»