«Орелстрой» подтвердил переговоры по достройке дома АИЖК

Но процесс сложный – компании нужно взвесить все «за» и «против»

ПАО «Орелстрой» продолжает переговоры с администрацией Орловской области о достройке многоэтажного дома АИЖК на улице Панчука, сказал председатель совета директоров компании Александр Рогачев в интервью «Вечернему Орлу».

«Надо понимать, процесс принятия решения по таким вопросам по объективным причинам занимает достаточно длительное время. К примеру, чтобы принять решение по липецким объектам, нам потребовался год. Да, мы изучаем вопрос по объектам «АИЖК». Там есть проблемы с документацией, это очень сложный объект, надо все тщательно изучить и взвесить. Мы с администрацией Орловской области вплотную подошли к решению этой проблемы, нам необходимо только соблюсти все предусмотренные законом процедуры и требования», — сказал Рогачев.

Он добавил, что проблемы здания, которые накопились из-за долгого простоя, не являются критичными.

Напомним, около 100 дольщиков, вложившиеся в строительство дома на Панчука, ждут своих квартир уже несколько лет. Государственная компания «АИЖК Орловской области» не смогла выполнить перед ними обязательства, и стройка заморожена.

На сессии облсовета в октябре 2018 года зампред правительства региона Николай Злобин заявил, что Орловская область ведет переговоры с «Орелстроем» о достройке дома на Панчука. Однако конкретных сроков, когда будет сдан многострадальный дом, он так и не назвал.

В январе на заседании комитета облсовета по строительству прозвучало, что возобновление строительства возможно в течение 7 месяцев.

ИА «Орелград»