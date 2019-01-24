Орловские дворы перепроверят весной

Власти заинтересовались, как сохранится уложенный асфальт

Дворы Орла, которые отремонтировали в прошлом году, проверят весной 2019 года, сообщили на заседании профильного комитета горсовета.

Глава МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Сергей Костиков отчитался перед депутатами, что в конце 2018 года были приняты работы на всех 78 дворах. Весной заказчик посмотрит, пережил ли ремонт зиму.

«После схода снега необходимо проинспектировать качество ремонта дворов и общественных территорий, чтобы при необходимости исправить недостатки по гарантии», — сказал председатель комитета Владимир Букалов.

ИА «Орелград»