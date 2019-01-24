Орловские яйца заинтересовали УФАС

В Орловской области пройдет проверка ценообразования.

Центральный аппарат ФАС России поручил своим территориальным органам провести проверки цен на куриное яйцо. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

Как пояснили в ведомстве, «причиной изучения тенденций изменения цены на данный продукт стало обращение ООО «Агроторг» (входит в группу лиц X5 Retail Group)».

Компания сообщила в антимонопольную службу о росте отпускных цен на куриное яйцо. Поставщики начали присылать уведомления об этом еще в ноябре 2018 года. Рост своих цен они объясняют повышением стоимости пшеницы, ГСМ, комбикорма, упаковочной продукции и тары.

«В настоящее время Орловское УФАС России направило запросы информации в адреса производителей и поставщиков яйца на территории Орловской области, — сообщили в антимонопольной службе. — Ведомство изучит экономическую обоснованность установленных хозяйствующими субъектами потребительских цен и проверит действия компаний на предмет соблюдения норм антимонопольного законодательства».

ИА «Орелград»