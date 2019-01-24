В 13 школах Орловской области ввели карантин

24.1.2019 | 11:10 Новости, Общество

Две школы в Орле закрыли полностью

В Орле две школы полностью закрыли на карантин, сообщили в регуправлении Роспотребнадзора. Еще в 11 школах Орла, Орловского района и Ливен закрыли отдельные классы.

На прошлой неделе к врачам обратились 3799 жителей Орловской области, заболевшие ОРВИ и гриппом. Дети до 14 лет составили 54,4% от общего числа заболевших. Из всех простудившихся госпитализировали 1,9% населения.

Роспотребнадзор попросил родителей не отправлять больных детей в школы и детские сады, чтобы не распространять болезнь.

ИА «Орелград»

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