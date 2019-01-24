В Орле на Кромском шоссе опять прорвало трубу

Отключения воды пока нет.

В Орле в районе Кромского шоссе произошло «технологическое повреждение» водопровода, сообщили «Орелграду» в диспетчерской службе «Орелводоканала».

Отключение воды в домах пока не планируется, уточнила сотрудник предприятия. Она добавила, что повреждение трубы произошло не в том же месте, где случилась крупная авария 7 января.

Очевидцы в Telegram-канале «Орел Автомобильный» уточняют, что трубу прорвало чуть дальше «Гринна» в сторону Знаменки.

Вчера, 23 января, из-за прорыва трубы на улице Энгельса затопило проезд под Тургеневским мостом.

Напомним, из-за крупного прорыва трубы 7 января примерно 70 тысяч человек — жителей Заводского района и ближайших к нему населенных пунктов — остались без воды на сутки.

ИА «Орелград»