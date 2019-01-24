В Орле рассказали о борьбе жителей и банков

Роспотребнадзор отчитался о защите прав потребителей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в 2018 году в это ведомство поступило 130 обращений по вопросам защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг.

В частности, жители региона жаловались на нарушения со стороны банков и других кредитных организаций при заключении договоров потребительского займа и их исполнении.

Многие были не согласны с начислениями в рамках заключенного договора потребительского кредита, отсутствием возможности отказа от договора страхования и другое.

Многие факты подтвердились. Например, были выявлены случаи включения в договоры потребительского кредитования условий, ущемляющих права потребителя. Так, ПАО КБ «Восточный» и ООО «МКК «Четвертак» были оштрафованы.

Отмечается также, что в шести случаях банки пытались оспорить наложенное на них наказание через арбитражный суд. Однако их иски были оставлены без удовлетворения.

ИА «Орелград»