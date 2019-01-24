В Орле ВАЗ врезался в снежный вал и перевернулся

18-летняя водительница получила травмы

В Орле автомобиль ВАЗ-2114 протаранил снежный вал, перевернулся и врезался в кирпичное здание, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария произошла 24 января в 2:35 на улице 5 Августа. Установлено, что 18-летняя водительница ехала со стороны улицы Ляшко и в районе дома №41б не справилась с управлением.

Автомобиль наехал на снежный вал, перевернулся и врезался в кирпичное здание. Девушка пострадала, но госпитализация ей не потребовалась.

Она оказалась единственной, кто за прошедшие сутки пострадал на дорогах Орловской области. Всего в регионе 23 января случилось 21 ДТП.

ИА «Орелград»