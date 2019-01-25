Неудачный обгон: водитель «Рено» пострадал в ДТП на М-2

25.1.2019 | 13:07 Новости, Происшествия

Он не справился с управлением и врезался во встречную фуру

Водитель автомобиля «Рено» получил серьезные травмы в ДТП с фурой на трассе М-2 «Крым», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 24 января в 7:30 на 416-м километре автодороги. Иномарка ехала в сторону Орла. Водитель решил пойти на обгон в разрешенном месте, но не справился с управлением и врезался во встречную фуру «Скания».

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в Кромскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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