Неудачный обгон: водитель «Рено» пострадал в ДТП на М-2

Он не справился с управлением и врезался во встречную фуру

Водитель автомобиля «Рено» получил серьезные травмы в ДТП с фурой на трассе М-2 «Крым», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 24 января в 7:30 на 416-м километре автодороги. Иномарка ехала в сторону Орла. Водитель решил пойти на обгон в разрешенном месте, но не справился с управлением и врезался во встречную фуру «Скания».

В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в Кромскую ЦРБ.

ИА «Орелград»