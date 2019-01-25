Орловец протаранил малолитражку и скрылся

Водитель автомобиля «Хендэ Гетц» получил травмы в аварии

В Орле неизвестный врезался в автомобиль «Хендэ Гетц» и скрылся с места происшествия, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 24 января в 23:45 на улице Гагарина. «Гетц» ехал со стороны улицы Гагарина к 1-й Посадской. Внезапно в него сзади врезался другой автомобиль, водитель которого предпочел скрыться после ДТП.

Владельца «Хендэ» отвезли в больницу им. Семашко, но оттуда отпустили на амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД ищут второго участника аварии. Ему грозит ответственность за побег с места ДТП.

ИА «Орелград»