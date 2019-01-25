Орловская команда КВН впервые попала в Высшую лигу

25.1.2019 | 10:16 Важное, Культура, Новости, Общество

Фото: Алексей Чернышев / "ВКонтакте"

Выступление команды «Такая история» можно будет увидеть на Первом канале

Сборная команда КВН из Орловского государственного университета «Такая история» прошла в Высшую лигу на сезон 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Отбор состоялся 24 января. Это первый случай, когда команда КВН из Орла попадает в Высшую лигу.

«Отметим, что в сезоне 2018 года команда КВН «Такая история» стала победителем в «международной лиге КВН» в Минске, а годом ранее с золотыми медалями завершила выступление в ещё одной официальной лиге АМИК, в соседнем Курске», — сказали в облправительстве.

ИА «Орелград»

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