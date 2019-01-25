Орловские заключенные за год вырастили 550 тонн картошки

25.1.2019 | 12:32 Новости, Общество

В УФСИН рассказали о том, как работают осужденные.

В 2018 году заключенные колоний Орловской области вырастили 550 тонн картофеля, произвели 384 тонны молока и 100 тонн квашеной капусты. Об этом сообщили на итоговой коллегии управления ФСИН по региону.

Кроме того, в учреждениях УФСИН произвели 6,9 тонн мяса говядины, 22,76 тонн круп, 32 тонны соленых овощей, получили 438,7 тонн пшеницы.

«Продовольственная безопасность в современных условиях — одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности», — подчеркнули в УФСИН.

2141 заключенный официально работал и получал зарплату — в среднем в месяц около 5 тысяч рублей. При этом УФСИН заработал на продаже товаров 40,5 млн рублей.

ИА «Орелград»

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