Стало известно, сколько орловцев вышли из тюрьмы в 2018 году

25.1.2019 | 12:24 Новости, Общество

В областном управлении ФСИН подвели итоги прошлого года.

За 2018 год 1057 жителей Орловской области освободились из мест отбывания наказания, сообщили на итоговом заседании коллегии регионального управления ФСИН.

В общей сложности из орловских колоний вышли 1856 осужденных. Численность заключенных на 1 января 2019 года составила 3795 человек, но при необходимости учреждения УФСИН региона могут принять еще 1200 человек.

В минувшем году сотрудники УФСИН пресекли доставку 273 сотовых телефонов на территорию колоний. 37 человек привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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